Operacija je trajala sedem ur, bolnišnica pa je poleg privolitve pacienta dobila še izredno dovoljenje od ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA). Bennettu človeškega srca niso mogli presaditi in na voljo mu je ostal le eksperiment s srcem genetsko predelanega prašiča.

Po svetu so opravili že nekaj poskusnih presaditev živalskih organov v človeško telo, vendar pa ni bila nobena uspešna, ker je človeško telo te organe nemudoma zavrnilo. Prašiča za Bennetta je pridelalo podjetje Revivicor, ki med drugim razvija prašičje organe za presaditve v človeško telo.

Bistvena je bila odstranitev odvečnega sladkorja v celicah živalskega organa zaradi česar je doslej prihajalo do hitrih zavrnitev. Bennett je v ponedeljek že dihal z lastnimi pljuči brez aparata, še vedno pa je priklopljen na napravo, ki pomaga novemu srcu. Ali bo preživel, bo bolj znano v naslednjih tednih.

V petih letih opravil že 50 poskusnih presaditev prašičjega srca

Operacijo je opravil Bartley Griffith, ki je doslej v petih letih opravil že 50 poskusnih presaditev prašičjega srca v telo pavijanov. Griffith je v ponedeljek novinarjem povedal, da se z Bennettom vsak dan naučijo nekaj novega in doslej so zadovoljni s svojo odločitvijo za operacijo. »Tudi on je zadovoljen in danes je imel na obrazu velik nasmeh,« je dejal Griffith.

V ZDA, kjer tako kot drugje po svetu primanjkuje organov za presaditev, so lani opravili 3800 presaditev človeškega srca. Zaradi tega so poskusi s presajanjem živalskih organov v polnem teku. Pri tako imenovanih ksenotransplantacijah so se z organov primatov preusmerili na prašiče.

V New Yorku so lani uspešno presadili prašičjo ledvico v možgansko mrtvega človeka in ledvica je začela delovati. Operacijo je vodil Robert Montgomery v bolnišnici NYU Langone Health, ki je po novici iz Marylanda sporočil, da gre za izjemno prelomnico.