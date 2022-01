Novo leto britanski kraljevi družini prinaša nove težave. Odcepljeni princ Harry naj bi letos objavil spomine, ki utegnejo še poslabšati odnose kraljeve družine z njim in Meghan. Kraljici, ki letos praznuje platinasti jubilej, sedemdeset let vladavine, in 96. rojstni dan, pa najbolj beli lase drugi sin, 61-letni princ Andrew. Vse kaže, da bo njegova prisilna upokojitev iz javnega življenja, za katero se je odločila kraljica novembra 2019, po poraznem prinčevem intervjuju za BBC, premalo. S tem bizarnim intervjujem je hotel ustaviti plaz obsodb, ki ga je sprožilo njegovo dolgoletno prijateljevanje z Epsteinom, pa je zaradi svoje vzvišenosti in ošabnosti dosegel ravno nasprotno.

Kritike je še dodatno razjezil lani, ko je dajal vtis, da skuša smrt očeta, princa Filipa, izkoristiti za tiho vrnitev v javno življenje. Zdaj se množijo zahteve znanih upokojenih vojaških častnikov, naj se odpove (kar šestim) visokim častnim vojaškim naslovom, da mu jih ne bi odvzela kraljica. Govori se celo, da kraljeva družina zanj načrtuje nekakšno domače izgnanstvo, da se ne bi več niti občasno pojavljal v javnosti ter škodil kraljevi družini in monarhiji. Njegov položaj se je še poslabšal, ko so njegovo dolgoletno prijateljico Ghislaine Maxwell, obtoženo, da je bila Epsteinova zvodnica mladoletnic, na sojenju spoznali za krivo. Prinčeva usoda je zdaj v veliki meri odvisna od tega, ali bo ameriški sodnik Lewis A. Kaplan, ki si je vzel nenavadno veliko časa za odločitev, dovolil ali zavrnil civilno tožbo, ki jo je proti njemu vložila Virginia Giuffre, najbolj znana od nekdanjih številnih mladih spolnih suženj Jeffreyja Epsteina (ta naj bi se avgusta 2019 obesil v zaporniški celici, v kateri je čakal na sojenje). Njene obtožbe so že dolgo znane. Virginia trdi, da jo je princ trikrat spolno napadel, prvič v Londonu leta 2001, ko je imela sedemnajst let. Princ te obtožbe od nekdaj zanika, v intervjuju za BBC, ki ga utegne še bolj obžalovati, kot ga je že, je celo trdil, da se ne spomni, da bi jo kdaj srečal. Kljub razvpiti fotografiji, na kateri jo takrat štiridesetletni princ objema okrog pasu, z Maxwellovo v ozadju.

Vse za zavrnitev tožbe

Njegovi odvetniki od vsega začetka zahtevajo zavrnitev tožbe. Najprej so trdili, da tožba ni mogoča, ker tožnica živi v Avstraliji, kar je sodnik gladko zavrnil. Nato naj po njihovem mnenju ne bi bila mogoča, ker premalo artikulirano opisuje, kaj naj bi ji storil princ. Za sodnika so bile besede, da je bila prisiljena spolno občevati s princem, dovolj natančne. Ko je prišla na dan vsebina zunajsodne poravnave med njo in Epsteinom iz leta 2009, so spet zahtevali zavrnitev tožbe. S poravnavo se je Giuffrejeva v zameno za pol milijona dolarjev obvezala, da Epsteina ne bo nikoli več tožila za nič, niti nikogar od potencialnih obtožencev. Dogovor ne omenja ne princa ne kogar koli drugega, a njegovi odvetniki so trdili, da zaradi te obveze Andrewa ne more tožiti. Sodnik je zavrnil tudi to. Zdaj imajo odvetniki novo priložnost, da preprečijo tožbo, vendar bi ta pomenila priznanje, da je princ lažnivec.

Petintridesetletna Carolyn Andriano, ki je anonimno pričala na sojenju proti Maxwellovi, na katerem je povedala, da je bila Epsteinova spolna sužnja od 14. do 17. leta starosti, se je odpovedala anonimnosti in trdi, da ji je Giuffrejeva leta 2001 poslala sporočilo iz Londona, v katerem je napisala, da je tam z Epsteinom, Maxwellovo in princem Andrewem in da bo morala spati s princem. Andrianova trdi, da se je Giuffrejevi to »zdelo kul«. Vse bolj se zdi, da princ ne glede na odločitev sodnika in izid tožbe, če bi bila odobrena, zbira denar za zunajsodno poravnavo, s katero bi kupil molk Giuffrejeve in preprečil svojo dodatno degradacijo v družini. Za denar naj bi prosil mamo kraljico, a dobil košarico. Na hitro naj bi za dobrih 20 milijonov dolarjev prodal razkošno brunarico v mondenem Verbieru v Švici, ki jo je kupil leta 2014. Vse ne bo ostalo njemu, saj nekdanji lastnici in svoji nekdanji prijateljici, francoski bogatašinji Isabelle de Rouvre, dolguje še dobrih osem milijonov dolarjev. A ostalo mu bo več kot dovolj za drage ameriške odvetnike in za molk Virginie Giuffre, ki je sicer vedno trdila, da ji ne gre za denar, ampak javno opravičilo za njegovo trditev, da je lažnivka.