Pahor ne razmišlja o zamiku volitev

Trend širjenja omikrona v Sloveniji ni omajal namere predsednika republike Boruta Pahorja, da 9. februarja izda akt o razpisu parlamentarnih volitev. To bi namreč omogočilo izvedbo volitev na prvi možni datum, to je 24. aprila. Pomisleki, ali bi lahko prišlo do zamika volitev, so se pojavili po izjavi direktorja DVK Dušana Vučka.