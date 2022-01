Đoković v Avstraliji: Življenje brez zakona težnosti

Avstralske oblasti so se zmotile. Narobe so presodile, kako privlačno je postalo biti milijonar. Milijonar ni več samo človek, ki ima veliko denarja. Postal je nadzemeljsko bitje, za katero tudi zakon težnosti ne velja. Zato sodobni milijonarji tako radi letijo v vesolje. Tja pride samo zelo elitna druščina, ki se hoče posloviti tudi od zemeljske privlačnosti. Vse druge probleme je že pustila za seboj. Z dvajsetimi, tridesetimi milijoni za povratno karto prideš tudi na Luno. Tam so potem vsi enaki in vsi enakopravni.