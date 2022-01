Petindvajsetletni Peter Gaspeti, ki je sredi predlanskega junija v Škocjanu pri Domžalah ubil 81-letno babico Martino, 74-letnega dedka Cirila in 51-letnega strica Zvonka, bo v zaporu ostal 30 let. Tako so aprila lani razsodili okrožni sodniki in zdaj so sodbo potrdili tudi njihovi višji kolegi. Zagovorniku Anžetu Mlinariču preostane samo še ena možnost, pritožba na vrhovno sodišče.

Gaspeti se je tistega dopoldneva z večjim mesarskim nožem najprej spravil na invalidsko upokojenega strica, ki je nič hudega sluteč sedel na kavču v domači dnevni sobi. Po prvem vbodu v prsi je nesrečnež zbežal v kuhinjo, kjer ga je napadalec še večkrat zbodel v vrat in porezal. Potem je napadel dedka, ki je med kuhanjem kosila počival na stolu. Tudi njega je zabodel v prsi in močno porezal po vratu. Nato je umoril še nepokretno babico, ki je ležala na kavču. Večkrat jo je zabodel v vrat in jo porezal, po stegnih ji je z nožem »narisal« mrežo.

Miren in neprizadet

Zagovarjal se ni. Njegov oče je pričal, da je imel stare starše in strica rad, da jim je pomagal v hiši, jih vozil na preglede in nikoli kazal znakov nasilja. Bil naj bi ljubljenček babice in dedka, ki sta mu za pomoč tudi plačevala. Če mu denarja niso dali starši, ga je dobil pri njiju. Ravno zaradi denarja naj bi si zadnje mesece prišli navzkriž. Dedek je tarnal, da s tremi pokojninami ne uspe več priti skozi mesec. Po besedah Gaspetijeve mame starima staršema ni več pomagal, ker ga dedek ni več zalagal z denarjem. Tako se je še bolj kot prej začel zapirati vase. Delal ni nič, večkrat je kadil marihuano in redno popival. Po krvavem pohodu je sam poklical policijo. »Zgodil se je umor. Ubil sem jih vse, ker jih imam poln k**ac. Ne bom več f**ing tle delal, dosti jih imam vseh,« je dejal preden je prekinil zvezo. Čez nekaj minut je klical drugič, češ, zakaj nihče še ni prišel. »Moram še svojo familijo pobit?« je spraševal. Ko so ga čez nekaj minut klicali nazaj, kaj se dogaja, je odgovoril: »Nič, nič, uživam.« »Pridite pogledat. Nekaj krvi je po tleh. Hja, ne moje,« je pridal. Policiste je pričakal pred hišo in se aretaciji ni upiral.

Psihiater je pri njem zaznal preplet shizoidne in narcistične osebnostne motnje, kakor tudi nekaj časa trajajoče škodljivo uživanje substanc, vendar ne tega dne. V času napadov je bil prišteven. Zanimivo, da je sojenje spremljal povsem mirno in (vsaj na videz) neprizadeto, tudi ko je bil govor o zelo mučnih stvareh. Na primer o podrobnostih o poškodbah in umiranju žrtev (izdihnile so najmanj pet minut od zadnjega vboda). Psihiater ni znal natančno pojasniti, zakaj je tolikokrat zamahnil z nožem. Morda zaradi v sebi nakopičene jeze, agresije, zamer, je ugibal.