Včeraj je v UKC Ljubljana okrevalo pet otrok in mladostnikov z večorganskim vnetnim sindromom, od začetka pandemije so jih zdravili 67. Pri otrocih, ki so cepljeni proti covidu-19, se po opažanjih zdravnikov ta sindrom ne pojavlja. Na fotografiji množično testiranje otrok na severu Kitajske. (Foto: AP)