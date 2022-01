Zdaj pa smo ugotovili, da nadvse priljubljene rubrike Dnevnika ne berejo le v vladi, pač pa tudi v opoziciji oziroma v civilni družbi. Inštitut 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač, je namreč začel zbirati podpise za uveljavitev zakona, ki bi odpravil vse škodljive vladne ukrepe. Ideja žal ni nova. Naj Niko in bralce spomnimo na tale zapis v tejle rubriki dne 18. novembra 2021: »Opozicija je napovedala, da bo po prevzemu oblasti zadevo vrnila v prvotno stanje. Mi pa ji svetujemo, kako naj to naredi. Sprejme naj odlok vlade v dveh točkah. Prva točka se glasi, da 's sprejetjem tega odloka nehajo veljati vse odločitve Janševe vlade od 13. marca 2020 naprej'. In druga točka: 'V primeru nejasnosti glej točko 1.'«

Ni za kaj!