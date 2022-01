Fotografiranje jedi – svetovni šport

Fotografiranje hrane v domači kuhinji in še posebej jedi v boljših gostilnah in restavracijah je postalo modna zapoved. Dandanes se pač doma ne kuha le zase ali za družino, v gostilne pa ne hodi le zaradi lakote in hrane, temveč tudi zaradi statusa in števila všečkov na družbenih platformah.