V športu ni lepšega, kot je tekmovati, ko si v formi. To v zadnjih tednih doživlja slovenska alpska smučarka Ana Bucik. Osemindvajsetletna Primorka je v življenjski formi, s katero se približuje najboljšim slalomistkam sveta, v veleslalomu pa prvi jakostni skupini. Ene najlepših trenutkov športne poti je doživljala konec tedna v Kranjski Gori, kjer je na Zlati lisici v slalomu s petim mestom in veleslalomu z dvanajstim dosegla svoji najboljši uvrstitvi v tehničnih disciplinah v svetovnem pokalu.

»Zelo sem zadovoljna, da se je vse skupaj dogajalo na domačem terenu. Še lepše, da v Kranjski Gori, kjer v preteklosti nisem dosegala najboljših rezultatov. Zelo pomembno je, da športnik nima velikih nihanj med naklonom terena, v zadnjih sezonah mi gre celo bolje na strmih delih. Ključ do uspeha je sproščenost, ki jo lahko športnik pridobi le z dobrimi rezultati. Za seboj imam v zadnjem času toliko dobrih tekem, da ne razmišljam o napakah, temveč se osredotočam na svoje delo, na maksimalni napad,« razlaga ključ do uspeha Ana Bucik, ki je do lanske sezone doživljala težke trenutke, saj je imela nekaj sezon rezultatsko izjemno slabih. »Ves čas sem verjela vase. V nasprotnem primeru ne bi vztrajala. Doživljala sem težke trenutke, ki jih nisem pozabila, zato se še toliko bolj veselim vsakega uspeha. Žal še nisem povsem odpravila vseh starih vzorcev, a stremim k temu, da bi jih,« odgovarja Novogoričanka.

Ana Bucik ima na terenu pogosto podporo najbližjih, tudi v Kranjski Gori so se zbrali člani najožje družine. Vselej poudarja, da ji podpora veliko pomeni ter da z njo dosega še boljše rezultate. Navdušuje jo konstantnost trenutno najboljše slalomistke sveta Petre Vlhove. »Vrhunska je na vseh podlagah in vseh terenih. Užitek jo je spremljati. Dober pa je tudi občutek, ko si vse bližje najboljšim. Res pa je trenutna realnost takšna, da potrebujem vrhunski dan, da se lahko približam zares najboljšim,« pravi ta čas osma slalomistka skupnega seštevka svetovnega pokala ter dodaja: »Najboljše smučanje v sezoni si nedvomno želim pokazati na olimpijskih igrah. Veseli me, da sem v vse boljši formi. Kot kaže, bom na ožjem seznamu tekmovalk za visoko uvrstitev, kar je nedvomno lep občutek.«

Že drevi bo imela Ana Bucik novo priložnost za dokazovanje, saj bo v Schladmingu nočni slalom (prva proga ob 18. uri, druga ob 20.45), ki so ga zaradi koronavirusa organizatorji prestavili s tradicionalnega prizorišča v Flachauu. »Želim si smučati tako kot na drugi progi v Kranjski Gori. Če mi bo to uspelo, bom z rezultatom gotovo zadovoljna,« si obeta Ana Bucik, ki je v Schladmingu tekmovala že na svetovnem prvenstvu pred devetimi leti. »Tedaj je bilo zame vse bolj novo. Res pa je tudi, da preizkušnje za naslove niso potekale na isti progi, kot bo drevišnja tekma, s katero se bom spopadla prvič.« Po drevišnji tekmi tekmovalke v tehničnih disciplinah do odhoda na olimpijske igre čaka le še veleslalom na Plan de Coronesu, ki bo na sporedu 25. januarja.

Čeprav je za Mikaelo Shiffrin eden slabših tekmovalnih vikendov v njeni karieri (na Zlati lisici je bila na veleslalomu sedma, na slalomu pa je odstopila), je Američanka na družbenih omrežjih objavila, da se je v Schladming odpravila optimistično. »Naredila sem nekaj najboljših slalomskih zavojev v tej sezoni. Žal sem odstopila, a se hkrati prepričala, da sem lahko zelo hitra. Poleg tega bom nastopila na progi, na kateri sem si vselej želela tekmovati,« sporoča Mikaela Shiffrin , ki bo skušala na sedmem slalomu sezono Petri Vlhovi prizadejati drugi poraz in ji porezati krila pred bližajočimi se olimpijskimi igrami.