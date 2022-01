Skrbi me in jezen sem, ko vidim, kako določeni uslužbenci policije zlorabljajo svoj položaj in pooblastila ter kršijo zakonodajo, ko obračunavajo s kadri, ki so moteči za oblast. Po mojem mnenju gre pri tem tudi za sume kaznivih dejanj. Zato bo v prihodnje treba preveriti tudi to početje in ukrepati, če se bo izkazalo, da so prekoračili pooblastila. Imam podatke, da je kar nekaj zaposlenih že sprožilo ustrezne predkazenske postopke, mnogi pa tudi že razmišljajo, da bodo zoper odgovorne osebe v policiji vložili kazenske ovadbe, pravico pa iskali tudi na sodišču.

Ob tem velja opozoriti še na veliko število nadzorov notranjega ministrstva, saj je precej govora o tem, da se različni nadzori zlorabljajo v politične namene. Zato lahko v naslednjih mesecih pričakujemo postopke tudi glede tega. Ne bom presenečen, če se bo izkazalo, da so posamezniki prekoračili svoja pooblastila in morda celo zlorabili svoj uradni položaj. 24ur.com