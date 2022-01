Osnovna ugotovitev, da je pri vključitvi (integraciji) še bolj kot znanje jezika pomemben občutek sprejetosti in pripadnosti, je pomenljiva in pravilna. Žal pa gre v naši družbi spet za ogromno razliko med teorijo in prakso.

Če pogledamo politike, tako evropske kot naše, se ukvarjajo zgolj s političnim preigravanjem in zaslužkarstvom. Temeljni problem kulturno-jezikovnega imperializma in kolonializma ter enakopravnega sporazumevanja, medsebojnega razumevanja in vključevanja (integracije) praviloma odpravijo z denarjem in praznim besedičenjem o večjezičnosti. Že dejstvo, da so se v vzhodnih državah še pred leti otroci prisilno učili ruščino, danes pa se prisilno učijo angleščino z vsemi posledicami, presega njihovo dojemanje.

Ministrstvo za kulturo RS, kjer vsakih nekaj let nastaja nacionalni program jezikovne politike, tako dobi vedno znova obsežen dokument. Tega pa nikoli ne uspe uresničiti in tudi nikoli ne zajema temeljnih vprašanj jezikovne politike z obravnavo samobitnosti (identitete), neodvisnosti in mednarodne enakopravnosti posameznika in države. Če bi to obravnavali, ne bi denimo angleščine prisilno učili slovenskih otrok (pred materinščino) in celo romskih otrok.

Ministrstvo za šolstvo je očitno zapleteno v birokratske postopke in spopad med obsegom predmetnikov šole pa prepuščene razgledanosti vodstva. Tudi Zavod za šolstvo očitno na pozna lastnih dokumentov iz preteklih let, kjer je problem pouka tujih jezikov in slovenščine že bil obravnavan.

Cela vrsta državnih ustanov, med njimi še posebej nacionalna Unescova komisija, ki bi morala biti za ta problem še posebej zavzeta, zgolj sledi dogajanju brez pobud denimo z Unesco šolami. Pri tem je presenetljivo, da očitno ne upošteva niti lastnih dokumentov, v tem primeru sklepov dveh generalnih konferenc iz leta 1954 in 1985, ki so priporočili uvajanje mednarodnega jezika esperanta.

Najbolj ambiciozni starši, katerih cilj je zgolj uspeh njihovih otrok ne glede na njihov duhovni razvoj, pa bi tako že danes morali otroke prisilno učiti kitajščino.

Pa naj končam z mislijo neznanega avtorja, ki je bila pred leti objavljena na uradni strani (portalu) pobud in predlogov Vladi RS: »Si predstavljate, koliko travm (čustvenih stisk, poškodb, nevroz, op. pisca) bi prihranili otrokom priseljencev, če bi se vsi otroci po svetu učili esperanto?«

Janez Zadravec, Maribor