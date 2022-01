Vse skupaj meji že na grotesko. Bil je sprejet predlog in posredovan v dnevnem časopisju v obliki skice. Predvideno je bilo veliko nakupovalno središče (60 trgovinic) z visoko stolpnico hotelom. Načrtovana je bila nadgradnja dostopa do tirov. V zadnjem času se ponuja rešitev poglobitve tirov za tovorni promet, potniške povezave pa naj bi ostale na sedanjem nivoju. Prav tako je bil objavljen vizualni pogled na novo avtobusno postajo na Vilharjevi cesti, ogromna zastekljena večnadstropna palača. Za vse načrtovane gradnje naj bi se porabile ogromne vsote investicijskega denarja. Ali bi vse ponujene rešitve rešile zagato prometnega vozlišča v Ljubljani? Kot laik bi rekel, da ne.

H kritični presoji dosedanjega reševanja tega težkega ljubljanskega problema sta kritično ponovno pristopila arhitekta Peter Kerševan in Miha Kovač v članku »Saga o novi železniški in avtobusni postaji«, objavljenem v Dnevniku v četrtek, 6. 1. 2022 (str. 11). Navedla sta vse pomanjkljivosti dosedanjega pristopa k reševanju železniškega in avtobusnega vozlišča v Ljubljani in ponujata rešitve. K njunemu razmišljanju nimam kaj dodati, ker se z njunimi stališči strinjam. Žal njuna dosedanja kritika in njuni predlogi niso odmevali v odločujočih institucijah ali organih ter v strokovnih krogih, ker doslej še nisem zasledil kritike in analize njunega stališča. Edina izjema je članek arhitekta Janeza Koželja v Objektivovih Pomislekih (8. januarja 2022, str. 20), ki na kratko in kategorično zavrne pripombe k predvidenim izvedbenim načrtom pri reševanju ljubljanskega železniškega vozlišča.

Upam, da za ponujene in načrtovane rešitve ne bo dovolj denarja in da bo reševanje železniškega in avtobusnega vozlišča prepuščeno bodočim, bolj razsodnim in strokovno bolj podkovanim strokovnjakom, sicer bomo še dolga desetletja živeli v betonski džungli razdeljenega mesta.

Dr. Ignacij Voje, Ljubljana