Franc Kangler je premagal pravno državo s 26:0

V zadnji četrtkovi Tarči na nacionalni TV se je bivši miličnik, poslanec, župan, svetnik, danes pa državni sekretar Franc Kangler v zvezi s svojimi kazenskimi postopki soočil z nespornimi argumenti in voditeljico Eriko Žnidaršič. Žal niso prišli skupaj, tako kaže, da se bo boj za interpretacijo še nadaljeval. Pri tem mi ni jasno, zakaj se je Kangler sploh odzval povabilu v tej oddaji, ki je bila za njega že vnaprej rizična, ker njegovi argumenti v javnosti pač ne vzdržijo. Mogoče je res premagal (26:0) več sto strokovnjakov, ki so vodili preiskave, od policije do tožilstva in nato še vse sodnike, vendar je s svojim nastopom na TV izpadel poraženec pred milijonskim avditorijem gledalcev. Razen za tiste, ki za vse krivijo globoko državo in Udbo, pa svoje bivše kolege iz komunistične partije.