Covax oziroma k ekonomiji delitve

Covax je globalna pobuda za pravičen dostop do cepiv proti covidu-19, ki jo skupaj vodi več mednarodnih organizacij in držav. Do začetka letošnjega leta je bilo v okviru tega mednarodnega mehanizma v 144 držav dostavljenih 934 milijonov odmerkov cepiv proti covidu-19. Zagotovljenih je skupno 5,52 milijarde odmerkov. Pustimo ob strani dejstvo, da gre tudi v tem primeru za sebičnost bogatih držav v smislu najprej mi, potem pa vsi drugi (revni). A vendarle je to korak naprej, morda pomembna lekcija ali lekcije, ki jih moramo šele ozavestiti. Najpomembnejša lekcija je zagotovo ta, da globalni problem, kot je koronakriza, lahko rešimo samo na svetovni ravni, s sodelovanjem vseh držav in mednarodnih organizacij ter podjetij. Poleg tega lahko vidimo, da imamo mehanizme, tehnologije in infrastrukturo, da v relativno kratkem času z določenimi nujno potrebnimi dobrinami lahko dosežemo večji del svetovnega prebivalstva.