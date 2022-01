Kranjski zdravstveni dom tokratne cepilne dneve pripravlja v kranjski vojašnici, kjer poteka tudi redno cepljenje. Brez naročanja bo mogoče po svoj odmerek cepiva proti covidu-19 priti od četrtka do sobote od 8. do 20. ure. Na voljo bodo vsi odmerki cepiva, tako prvi za tiste, ki se še niso cepili, kot drugi in tudi poživitveni. Prav tako bodo na voljo vsa cepiva proti covidu-19 in cepivo proti sezonski gripi, s katerim je možno sočasno cepljenje.

»Dejstva so jasna. S cepljenjem preprečimo večje širjenje virusa. Pri cepljenih se virus na sluznici zadrži manj časa. Organizem se takoj odzove s protitelesi. Cepljeni so v primerjavi z necepljenimi precej krajši čas kužni in prenosniki bolezni. To še posebej velja po tretjem oziroma poživitvenem odmerku,« pravi direktorica kranjskega zdravstvenega doma Lili Gantar Žura. Ob tem opozarja, da v kranjski vojašnici, največjem cepilnem centru na Gorenjskem, cepijo ljudi že več kot leto dni in v vsem tem času zaznavajo zelo malo primerov s stranskimi učinki.

»Po drugi strani je bilo ogromno necepljenih hudo bolnih. Potrebovali so našo urgentno pomoč in v nadaljevanju zahtevno oskrbo v bolnišnici. Zato pozivam vse občane Kranja in okoliških občin – cepimo se! Brez množične zaščite s cepivi, ki je pri večini prebivalstva še vedno nezadostna, nas čaka mnogo težji in daljši koronski val, če ne kar cunami, kot v družbah z visoko precepljenostjo,« pravi direktorica. Ob tem dodaja: »Sama sem kot odgovorna zdravstvena delavka cepljena trikrat. Zaradi moje zaščite, zaščite mojih pacientov in za varnost vseh okrog nas.«

Na voljo 60 parkirišč pri vojašnici in Prostofer Pred vojašnico bo na voljo 60 parkirnih prostorov. Starejši si lahko zagotovijo tudi brezplačni prevoz s Prostoferjem, za katerega so, kot pravi, na občini zagotovili dodatno vozilo. Ostalim svetuje, naj na cepljenje pridejo peš ali z mestnim prevozom. Najbližje avtobusno postajališče kranjski vojašnici, od nje oddaljeno 400 metrov, je postajališče Gorenjska oblačila, do tja pa vozijo mestni avtobusi na progah 5, 6, 7, 14 in nekateri medkrajevni avtobusi. Ob tem pa na MO Kranj opozarjajo tudi, da parkiranje ob cesti ni dovoljeno in je nevarno. Med drugim ovira intervencijsko pot za gasilce, reševalce in policiste. Tudi pred koncem lanskega leta so cepilne dneve v Kranju pripravili v tamkajšnji vojašnici. Takrat so v petih dneh akcije od 19. do 23. decembra cepili 2443 ljudi. Večina, 1730, je bila cepljena s tretjim, 564 z drugim in le 149 s prvim odmerkom. Daleč največ ljudi se je odločilo za cepivo proizvajalca Pfizer, 418 tudi za cepivo od Moderno, pet za proizvajalca Janssen in ena oseba za AstraZeneco. Obisk je bil vsak dan večji, najboljši zadnji dan, v četrtek, ko se je cepilo 763 oseb, so sporočili s kranjskega zdravstvenega doma. En cepilni dan so cepili tudi otroke od petega do enajstega leta. S cepivom Comirnaty 10 proizvajalca Pfizer, torej s tretjinsko količino odmerka za odrasle, se je cepilo 67 otrok. »Štiristo triinštirideset cepljenih ni malo, sploh glede na upadanje zanimanja za cepljenje že od oktobra. Na vrhuncu cepljenja med poletjem in septembrom smo sicer toliko ljudi cepili v dveh dneh. Tudi tokrat pa se je potrdilo, da so na cepljenje pripravljeni večinoma le že osnovno zaščiteni, ki so prihajali po poživitveni odmerek,« opozarjajo kranjski zdravstveni delavci.