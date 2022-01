Prvi kolesar na mednarodni kolesarski lestvici Tadej Pogačar je z mislimi že povsem v novi sezoni. Tudi v tej sezoni bo glavni cilj ubranitev rumene majice na dirki po Franciji, zelo resno pa se spogleduje z dvojčkom Tour-Vuelta. »Z ekipo resno načrtujemo, da bi nastopil na dveh Grand tourih v eni sezoni, a v kolesarstvu ni nič 100-odstotno. Vuelta je bila moja prva tritedenska dirka in bi si zares ponovno želel nastopiti tam,« je o tem načrtu spregovoril 23-letni zvezdnik iz Klanca pri Komendi. »Tudi Giro me zelo zanima, predvsem ker gre tudi letos skozi Slovenijo, a letos ga v načrtu ni,« pa je dejal o tretji tritedenski dirki in namignil, da bi ga v prihodnje lahko gledali tudi v boju za rožnato majico.

Na prvem kampu imajo kolesarji številna testiranja, namenjen pa je tudi spoznavanju. V ekipi UAE Emirates je v letošnji sezoni kar nekaj novih imen z Joaom Almeido na čelu. »Vsi so pravi profesionalci, so super fantje. Se zabavamo in tudi kakšno ušpičimo,« je iskreno nove sotekmovalce opisal Pogi.

Včeraj so imeli v ekipi tudi prvi pravi resni trening, kjer so se kolesarji tudi malce pomerili med seboj na znani vzpon Coll de Rates. »Vozili smo šest ur in na koncu je bilo zabavno. Čeprav je šlo za trening, smo šli kar na polno. S svojim stanjem sem trenutno zelo zadovoljen,« je razlagal z nasmeškom in tako še enkrat več pokazal, da mu kolesarjenje predstavlja zabavo in v njem izjemno uživa.

Prvič na dirko po Flandriji Program na začetku sezone bo pri Pogačarju precej podoben lanskemu. Tekmovalno bo sezono odprl na »domači« dirki po ZAE. Še pred tem bo z ekipo odšel na višinske priprave v Sierra Nevado. V sezoni namerava nastopiti tudi na štirih spomenikih, prvič pa se bo že spomladi preizkusil tudi na dirki po Flandriji. »Tam ne računam, da bom kapetan. V ekipi imamo številne adute za enodnevne dirke. Sam bom nabiral izkušnje in poizkušal biti koristen za ekipo. Če se bom znašel v dobrem položaju, pa bom seveda poizkusil,« je v vlogi velikega šampiona pripustil odprta vrata tudi za lasten uspeh. Pred dirko po Franciji bo branil tudi še zmago na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, na spomeniku Liege–Bastogne–Liege in na dirki po Sloveniji. Vsega skupaj ima v planu 97 startov, kar je sicer več kot lani. »Mislim, da smo izpolnili koledar na maksimum. Imel bom predvidoma 97 startov, od tega dva 'grand toura'. To ni preveč, ampak če hočeš biti na vsaki dirki v dobri formi, je to nek maksimum. Lani sem imel precej manj startov,« je pojasnil.

Cilj je napredovati Na novinarski konferenci se je malce spomnil tudi lanske sezone, ki je bila zanj sanjska. Za najboljši dan v letu pa si je izbral 8. etapo dirke po Franciji, ko si je priboril rumeno majico in je ni več izpustil iz rok. »To je bil dan, ko sem se počutil res dobro na kolesu. To je bil eden mojih najboljših dni. V spominu jih je sicer še nekaj, a preveč, da bi naštel vse,« je o tem dejal Pogačar. »Cilj za vsako sezono je, da napredujem. Do sedaj mi je to uspevalo in upam, da bo tako tudi letos,« pa je o glavnem cilju za letos dejal Pogačar.