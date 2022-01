Ruttejeva vlada je prav tako napovedala postavitev dveh novih jedrskih elektrarn in da bo Nizozemska do leta 2050 postala podnebno nevtralna. S tem nova koalicija po besedah premierja postavlja temelje za naslednjo generacijo, zlasti na področju boja proti podnebnim spremembam, poroča AFP.

Rutte poleg tega z novim mandatom postaja nizozemski premier z najdaljšim stažem, ob madžarskem predsedniku vlade Viktorju Orbanu pa drugi z najdaljšo vladavino v Evropski uniji.

Nizozemsko vladno koalicijo sicer sestavljajo iste štiri stranke kot prej, in sicer Ruttejeva desnosredinska VVD, progresivna D66, desnosredinska CDA in konservativna Krščanska unija. V vladi bo tudi rekordno število žensk, saj jih je med 29 ministri in državnimi sekretarji kar 14.

Vzpostavili so tudi novo ministrstvo za podnebje in energijo, ki ga bo zasedel 34-letni Rob Jetten. Zadolžen bo za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in odvisnosti države od fosilnih goriv.

Nova finančna ministrica Sigrid Kaag iz D66 je zaradi pozitivnega testa na koronavirus v karanteni in je zato zaprisegla preko video povezave. Njen predhodnik, Wopke Hoekstra iz stranke CDA se seli na čelo zunanjega ministrstva, medtem ko bo ministrstvo za zdravje prevzel Ernst Kuipres.

Nova koalicija se bo sicer morala že kmalu odločiti, ali naj zaradi rekordnih okužb z novim koronavirusom, ki so posledica omikrona, podaljša najstrožje omejitvene ukrepe v Evropi, ki se iztečejo v petek, poroča AFP.