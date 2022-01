»Ponovno je napočil čas, da se skupaj s čudovitimi prostovoljci in prostovoljkami odpravimo na ulice mest in vasi. Naše sporočilo je jasno: tu je gibanje Gremo volit, ki bo zbiralo podpise za odpravo škodljivih ukrepov oblasti.« je na današnji tiskovni konferenci povedala direktorico Inštituta 8. marec Nika Kovač.

Inštitut 8. marec je pred nekaj tedni objavil poziv za prostovoljce, na katerega se je doslej odzvalo že več kot 1300 posameznikov. »Naš cilj je širiti besedo o pravičnejši družbi in vse ljudi spomniti, kako pomembno je, da se odpravimo na volitve. Te so naslednji referendum,« je dodala Marija Kodre.

»Čas je, da se na volitvah opredelimo. Mi podpiramo vse opcije, ki ne podpirajo trenutne oblasti. Obljubljamo pa, da bomo tudi novo oblast potiskali v smer enakopravne in pravične družbe,« je še povedala Kodretova.

Pripravljajo zakon o škodljivih ukrepih oblasti

Na spletni strani Inštituta 8. marec so objavili obrazec, na katerega so ljudje vpisovali podatke o tem, kaj jih je v zadnjem letu vlade Janeza Janše zmotilo. »Obrazec je izpolnilo več kot 300 ljudi, ki so podali okoli tisoč predlogov. Vse smo prebrali, analizirali in izluščili 12 ključnih predlogov, ki smo jih umestili v o škodljivih ukrepih oblasti,« je razložila Alenka Kreč Bricelj.

Zakon o škodljivih ukrepih oblasti bo, kot je dodala, vključeval predloge, ki bodo škodljive ukrepe odpravili in »resetirali državo«. Z omenjenim zakonom bi odpravili zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja, zakon o organiziranosti in delu policije, zakon o debirokratizaciji, zakon o ohranjanju narave, kazenski zakonik, zakon o državnem tožilstvu, zakon o orožju, zakon o tujcih, zakon o prevozih v cestnem prometu, gradbeni zakon in zakona o davku na dohodek pravnih oseb.

Po besedah Kristine Krajnc so zakon vsebinsko že opredelili. V naslednjem mesecu se bodo v Inštitutu s pomočjo pravnikov posvetili pisanju zakona, ki ga bodo vložili v Državni zbor in zanj zbrali potrebne podpise. Napovedujejo, da jih bodo zbrali vsaj 60 tisoč.