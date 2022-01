Ob letih 2005 in 2011 je bilo leto 2021 drugo najdražje za zavarovalniški sektor. Rekordno leto je bilo leto 2017, ko je nastalo za 146 milijard dolarjev zavarovane škode. Upoštevaje celotno nastalo škodo pa je bilo lansko leto četrto najslabše doslej; rekordno je bilo leto 2011 s 355 milijardami dolarjev.

V naravnih nesrečah je lani življenje izgubilo skoraj 10.000 ljudi. Število smrti je primerljivo s tistim v preteklih letih.

Najdražja naravna katastrofa lani je bil orkan Ida, ki je povzročil za 65 milijard dolarjev škode, zavarovane škode je bilo za 36 milijard dolarjev. V Evropi pa so največ škode povzročile poletne poplave, ki so stale 54 milijard dolarjev, šlo je tudi za najdražjo naravno nesrečo v zgodovini Nemčije (40 milijard dolarjev).

V pozavarovalnici so opozorili, da številne vremenske katastrofe sovpadajo s pričakovanimi posledicami podnebnih sprememb. Zaradi tega je priprava na rast škod in zaščita pred posledicami podnebnih sprememb nujna, so zapisali.