Voznik je vožnjo od Ljubljane nadaljeval proti Primorski, avtocesto pa je zapustil na izvozu Vrhnika. Ob tem na svetlobne znake policistov ni ustavil, ampak nadaljeval z vožnjo v smeri Logatca. Na semaforiziranem križišču je prevozil rdečo luč in trčil v vozilo, ki je pravilno pripeljalo v križišče.

Po trčenju je vozilo, ki je imelo nameščene madžarske registrske oznake, nevozno obstalo na pločniku, voznik in sopotnik pa sta s kraja zbežala vsak v svojo smer. Voznik drugega vozila se je v nesreči lažje poškodoval.

Voznik vozila z madžarskimi oznakami je star okoli 20 let, temnih las, oblečen je bil v temne hlače in bele športne copate. Sovoznikova starost je prav tako ocenjena na okoli 20 let, je temnih las, suhe postave, oblečen v rdečo puhovko, modre kavbojke in črno-bele športne copate.

Policisti izvor vozila še ugotavljajo, prav tako zbirajo obvestila za izsleditev obeh moških, ki sta s kraja nesreče zbežala. Po do sedaj znanih podatkih so zaznali sum storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.