Delegaciji ZDA in Rusije vodita namestnika zunanjih ministrov obeh držav, Američanka Wendy Sherman in Rus Sergej Rjabkov, ki sta pogovore na sedežu ameriške misije v Ženevi danes začela nekaj pred 9. uro, je sporočil tiskovni predstavnik State Departmenta.

Francoska tiskovna agencija AFP poroča, da je konvoj črnih vozil z ruskimi diplomatskimi tablicami pred tem prispel na sedež ameriškega predstavništva v tem švicarskem mestu.

Shermanova in Rjabkov sta se na neformalnih pogovorih sestala že v nedeljo zvečer, Rjabkov pa je za tiskovno agencijo Interfax povedal, da je bil pogovor »kompleksen«.

Zaenkrat sta obe strani še zelo vsaksebi, pred srečanjem v Ženevi pa je iz obeh prestolnic slišati predvsem opozorila pred prevelikimi pričakovanji.

Gre za tretji krog pogovorov v okviru strateškega varnostnega dialoga, za katerega sta se junija lani dogovorila predsednika obeh držav, Joe Biden in Vladimir Putin.

Stoltenberg pred pogovori Zahoda in Rusije brez velikih pričakovanj

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je Rusijo danes znova posvaril pred hudimi posledicami v primeru novega napada na Ukrajino. Prvi mož Nata sicer nima velikih pričakovanj pred nizom pogovorov med zahodnimi silami in Rusijo. »Moramo poslati zelo jasno sporočilo Rusiji, da smo enotni in da bo politična in gospodarska cena visoka, če bo znova uporabila vojaško silo proti Ukrajini,« je dejal Stoltenberg danes v Bruslju.

Zaveznice so enotne v svoji podpori vsem narodom, da izberejo svojo pot, je še dejal in dodal, da je Ukrajina »cenjena in dolgoletna partnerka Nata«, ki ji zavezništvo zagotavlja podporo in pomaga pri uveljavljanju pravice do samoobrambe.

Današnje srečanje komisije Nato-Ukrajina je primerna priložnost za izmenjavo ocen o razmerah kot tudi, da zaveznice izrazijo močno politično voljo in praktično podporo Ukrajini, je dejal Stoltenberg na skupni novinarski konferenci z namestnico predsednika ukrajinske vlade Olgo Stefanišino.

Stefanišina, pristojna za evropsko in evroatlantsko integracijo, se je pred zasedanjem komisije Nato-Ukrajina na pogovorih danes sestala s Stoltenbergom. Govorila sta o razmerah v Ukrajini in ob meji z Rusijo. Generalni sekretar Nata je v izjavi za medije pogovore opisal kot zelo dobre.

Stefanišina je ob tem menila, da zahteve Rusije glede varnostnih zagotovil ne morejo biti podlaga za pogovore. Rusija ni v položaju, da postavlja pogoje, dokler namešča tanke ob ukrajinski meji, je dejala.

Nato bo prisluhnil skrbem Rusije, vendar pa mora dialog nasloviti tudi skrbi zavezništva glede dejanj Rusije, pa je opozoril Stoltenberg. Poleg tega mora dialog potekati ob posvetovanju z Ukrajino. Zavezništvo se tesno posvetuje tudi z drugimi partnerji, vključno z Gruzijo, Moldavijo, Finsko, Švedsko in Evropsko unijo, je dodal.