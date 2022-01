Veliki brat ga je namreč posnel in objavil v aplikaciji street view. Policisti so po tem, ko se jim je možakar zdel malce sumljiv, pobrskali še, kje je najbližja gostilna, in ga našli še v objavah na facebooku iz te gostilne. Ko so ga prijeli, je bil mafijec nadvse začuden. »Kako ste me našli, že deset let nisem govoril z nikomer iz Italije?« se je hudoval. Hja, pač ni šel v korak s časom, ko nam sledijo na vsakem koraku. Če ne policisti, pa vsemogočni google. In še nasvet: če ste mafijec, pazite, kaj o vas objavljajo na facebooku.