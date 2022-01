Letošnja podelitev filmskih in televizijskih nagrad Združenja tujih dopisnikov Hollywooda je ostala brez tradicionalnega neposrednega televizijskega prenosa. Televizija NBC je prenos odpovedala zaradi pomanjkanja raznolikosti in afer, ki sta jih razkrila časopisa New York Times in Los Angeles Times. V združenju recimo do nedavnega med 87 dopisniki ni bilo niti ene temnopolte osebe, prav tako pa je na plan prišel e-mail nekdanjega predsednika združenja Phillipa Berka, ki je gibanje Življenja temnopoltih štejejo označil za rasistično. Odmevalo je tudi pričevanje igralke Scarlett Johansson, ki je spregovorila o seksističnih opazkah nekaterih članov na novinarskih konferencah. Manjkalo ni niti obtožb zaradi korupcije.

Zaradi vsega naštetega je prišlo do bojkota zvezdnikov, ki so se navadno v hotelu Beverly Hilton v Los Angelesu udeležili podelitve z rdečo preprogo. Združenju, ki se zaradi rasizma in seksizma sooča s strukturno reformo, torej ni preostali drugega, kot da zmagovalce objavijo v slogu slovenske vlade – na Twitterju. V neslavni 79. izvedbi podelitve nagrad pa je slavil vestern režiserke Jane CampionThe Power of the Dog. Zgodba o umazanih kavbojih iz Montane je pobrala zlatnino za najboljši dramski film, režijo in stransko vlogo, v kateri kot študent medicine na divjem zahodu blesti mladi avstralski igralec Kodi Smith-McPhee. Praznih rok je sicer ostal igralec Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), saj je zlati globus pobral Will Smith (King Richard). Za glavno žensko vlogo v dramskem filmu pa ga je dobila Nicole Kidman (Being the Ricardos).

Prav tako tri nagrade je pobrala tudi ponovna obuditev broadwayjske klasike iz šestdesetih Zgodba z zahodne strani, v kateri Hollywood pokaže, kako bombastičen muzikal lahko ob 100-milijonskem proračunu zrežira veliki Steven Spielberg. Poleg nagrade za najboljši muzikal, sta filmu pripadli še nagradi v kategoriji za najboljšo žensko vlogo (Rachel Zegler) in najboljšo stransko žensko vlogo (Ariana Debose). V kategoriji muzikala oziroma komedije je zlati globus za najboljšo moško glavno vlogo dobil Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!), kipec za filmski scenarij pa je odšel v roke Kennethu Branaghu za njegovo imenitno zgodbo o odraščanju z naslovom Belfast. Nagrado za najboljšega tujejezičneža pa je pobrala triurna ekranizacija kratka zgodbe Harukija Murakamija Drive My Car.

Zlatega globusa za najboljšo televizijsko dramsko serijo je dobila drama Nasledstvo, ki je dobila še nagradi za najboljšo stransko žensko vlogo (Sarah Snook) in najboljšo moško glavno vlogo v televizijski dramski seriji (Jeremy Irons). Med miniserijami je slavil desetdelni TV-prevod istoimenske literarne uspešnice The Underground Railroad; zgodbe o ženski, ki iz suženjstva pobegne s pomočjo pravljične železnice. Nagrado za najboljšega igralca v tej kategoriji je prejel Michael Keaton (Dopesick), za igralko pa Kate Winslet, ki je v seriji Mare iz Easttowna igrala detektivko srednjih let, ki lovi ravnotežje med službenimi in družinskimi krizami. Nagrado za najboljšo stransko moško televizijsko vlogo je dobil O Yeong-Su (Squid Game).