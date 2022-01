Avstralski sodnik Anthony Kelly je danes okoli sedme ure zjutraj po slovenskem času razveselil navijače in ostale podpornike srbskega teniškega igralca Novaka Đokovića. Sodnik je namreč odločil v prid Đokoviču in razveljavil vladno odločitev o zavrnitvi njegove vize za vstop v Avstralijo. Avstralska vlada bo ob tem morala tudi plačati stroške, ki so nastali z njihovo odločitvijo, ter Srba v roku 30 minut od odločitve izpustiti na prostost, skupaj s potni listom in ostalimi predmeti, ki jih je imel na sebi ob pridržanju.

Odločitev sodišča temelji na priznanju vladne strani, da teniškemu igralcu ni ponudila dovolj časa za posvetovanje s svetovalci po najavi, da mu namerava odpovedati vizo.

Kljub odločitvi sodišča zgodba še ni nujno zaključena. Predstavnik vlade Christopher Tran je opozoril, da bi minister za imigracijo Alex Hawke po odločitvi sodišča lahko izkoristil lastne pristojnosti za preklic Đokovićeve vize. Če se minister odloči za to potezo, bo Đokoviću vstop v Avstralijo prepovedan za tri leta, se pa je na odločitev možno pritožiti. Tran trdi, da se z odločitvijo sodišča položaj za Đokovića ni olajšal, temveč celo zaostril.