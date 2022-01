Dvaindvajsetletni Dončić je dvoboj sklenil z 22 točkami, ob tem je dodal še po 14 skokov in podaj. To je bil skupno 39. trojni dvojček v karieri, s čimer je po podatkih ESPN postal rekorder po številu trojnih dvojčkov pred dopolnjenim 23 letom starosti. Prehitel je Oscarja Robertsona, ki mu je to uspelo 38-krat.

Ljubljančan sicer pri metu iz igre ni bil pretirano uspešen, v dobrih 35 minutah je zadel osem od 23 metov, od tega dva od šestih za tri točke, z njim na parketu pa je bil Dallas od vodilnega moštva vzhodne konference uspešnejši za 26 točk. Ob odsotnosti Kristapsa Porzingisa, izpustil je peto zaporedno tekmo, sta se ob slovenskem asu najbolj izkazala Maxi Kleber in Josh Green s po 18 točkami, 17 jih je dodal Jalen Brunson. Pri Chicagu sta po 20 točk dosegla DeMar DeRozan in Zach Lavine.

Dallas je prvič, odkar Dončić igra v ligi NBA, nanizal šest zaporednih zmag. Nazadnje je to košarkarskemu kolektivu iz Teksasa uspelo v sezoni 2015/16. Z 22 zmagami in 18 porazi so trenutno na petem mestu zahodne konference.

Dallas naslednja tekma čaka v noči na četrtek, ko bo gostoval v New Yorku.

Do druge zaporedne zmage so prišli košarkarji Denver Nuggets, za katere sicer igra Vlatko Čančar, a bo zaradi operacije stopala odsoten najmanj tri mesece. Košarkarji Denverja so na krilih Nikole Jokića, ki je 22 točkam dodal 18 skokov in šest podaj, premagali Oklahoma City Thunder z 99:95.

Veliko pozornosti je v ligi NBA požela vrnitev Klaya Thompsona v dresu Golden State Warriors. Ob zmagi bojevnikov proti Cleveland Cavaliers s 96:82 je Thompson v slabih 20 minutah na parketu dosegel 17 točk (7/18 iz igre, 3/8 za tri). Stephen Curry je za najboljše moštvo zahoda dosegel 28 točk.

Po porazu Chicaga ima zdaj najdaljši niz zmag v NBA moštvo Memphis Grizzlies. Slednji so za deveto zmago zapovrstjo v gosteh bolj zanesljivo, kot priča končni izid 127:119, ugnali Los Angeles Lakers. Za jezernike je 35 točk dosegel LeBron James, a je bil skupaj s soigralci nemočen proti razpoloženim gostom, pri katerih je kar šest košarkarjev preseglo dvomestno število točk.