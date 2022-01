V Republiki Srbski, ki je entiteta Bosne in Hercegovine, so včeraj s parado v Banjaluki, ognjemeti in koncerti, ponekod pa tudi z nacionalističnimi izpadi in izzivanji praznovali dan Republike Srbske. Gre za praznik, ki ga je ustavno sodišče BiH leta 2016 razglasilo za neustavnega.

Devetega januarja 1992 je skupina srbskih poslancev v skupščini tedanje BiH sprejela deklaracijo o razglasitvi Republike srbskega naroda BiH, da bi preprečila neodvisnost BiH. Prav to deklaracijo mnogi razumejo kot uvod v krvavo vojno, ki je izbruhnila po marčevskem referendumu, na katerem je večina državljanov BiH glasovala za neodvisnost.

Izzivanje Bošnjakov, ki so se vrnili Kot je dejal Ramiz Salkić, bošnjaški podpredsednik Republike Srbske (RS), praznovanje 9. januarja ustvarja vzdušje, ki spodbuja vznemirjanje, izzivanje in diskriminacijo žrtev medvojnih zločinov, spodbuja pa tudi širjenje sovraštva in nestrpnosti proti Nesrbom v RS. Že v četrtek je na primer v mestecu Janja, kamor se je po vojni tudi zaradi obnovljene džamije vrnila največja skupina Bošnjakov, v koloni vozil skupina Srbov praznovala dan pred pravoslavnim božičem tako, da je iz strašilne pištole streljala na muslimanske vernike, ki so prihajali od jutranje molitve iz džamije, jih žalila in jim grozila. V soboto so marsikje v Republiki Srbski množice Srbov poveličevale vojnega zločinca Ratka Mladića in prepevale nacionalistične pesmi, tudi v Prijedoru, kjer je bilo pred 30 leti še posebej izrazito etnično čiščenje z ustanavljanjem koncentracijskih taborišč. Bošnjaki, ki so se odločili vrniti v RS in živeti v njej, so zdaj zato v strahu in negotovosti pred prihodnostjo. Glede teh dejanj je voditelj bosanskih Srbov Milorad Dodik včeraj za spletni portal N1 dejal: »Tega ne odobravam, sicer pa nisem ničesar opazil. Dogajanja nisem utegnil spremljati. Gre za dejanja posameznikov. Za to je treba uporabiti zakon.«

O ustaših in dialogu V Banjaluki pa je v soboto potekala slovesna akademija. Udeležili so se je tudi skrajno desni politiki iz EU ter predstavniki Rusije in Kitajske, ki tako kot Republika Srbska ne priznavata novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti za BiH Christiana Schmidta. Zelo močno zastopana je bila delegacija iz Srbije, a znova brez predsednika Aleksandra Vučića, ki pa je v Banjaluko poslal sina Danila in premierko Ano Brnabić. Ta je v govoru dejala, da so se Srbi leta 1992 samo borili za državljanske pravice in da so tako hoteli preprečiti ponovitev ustaških zločinov iz druge svetovne vojne. Patriarh Porfirij pa je na akademiji spravljivo pozval voditelje bosanskih Srbov k dialogu z drugimi, ker narodi v BiH ne morejo drug brez drugega. Glavni govornik na sobotni slavnostni akademiji je bil Dodik, ki je spet dejal, da je razpad BiH neizogiben. Napovedal je nadaljnje korake za krepitev samostojnosti RS, BiH pa je primerjal z »ustaško državo«, zaradi česar je »nesprejemljiva za Srbe«. BiH je v največji krizi po koncu vojne leta 1995, ker bosanski Srbi blokirajo delo državnih institucij in ker Dodik načrtuje nastanek vzporednih institucij v Republiki Srbski, tako da bi se počasi vse pristojnosti z državne ravni preselile na raven entitete.