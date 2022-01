Hailey je ena od treh zvezdnic, ki predstavljajo novo linijo zimskih modrčkov in spodnjih hlačk Frozen Flowers. V kratkem videu za promocijo nove linije s kolegicama Palomo Elsesser in Adut Akech pozira in pleše v zimskih razmerah. Manekenki nosita žive odtenke škrlatno rdeče, vijoličaste in pastelno rožnate, Hailey pa modrček s cvetličnim vzorcem in hlačke v enakih odtenkih.