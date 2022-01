Bodo pa levo usmerjene parlamentarne stranke morale narediti še precej več, da učinkovito nagovorijo volilce. Pomembno je, da opozicija najde neki dogovor, pripravljenost za različna povezovanja pred volitvami. Morda, da po madžarskem vzoru vsebinske zaveze sklenejo že vnaprej.

Je pa prehitro govoriti, kako se bo politično polje še spremenilo. V zadnjih mesecih pred volitvami prihaja do največjih sprememb. Nove stranke ne želijo prehitro iti v javnost s paradnimi konji, ker taktično ni dobro, če je nekdo predolgo izpostavljen napadom. Vse karte so tako še odprte, ne vemo, kdo vse še namerava ustanoviti svojo stranko. Potem je tu še problem novih obrazov, ki smo jih že tolikokrat videli – in mnogokrat se izjalovijo fantazme, da bo prišlo do spremembe. Stranke, ki nastanejo na hitro, niti ne vedo, koga dajo na listo, kdo so njihovi lokalni podporniki. Ad hoc stranke za en mandat se lahko zelo hitro spremenijo, razblinijo, kar smo še posebej tragično videli pri SMC. Seveda bodo ljudje spet iskali nove obraze, svež veter, saj upanje umre zadnje. Je pa dobro pogledati, kaj bodo ti novi obrazi imeli v programu. Večer v soboto