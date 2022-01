Tudi zadnji dan tekmovanj v Oberhofu sta biatlonce motila sneženje in veter, tako da nihče od 60 biatloncev, kolikor jih je bilo na startu zasledovalne tekme, ni zadel vseh 20 strelov. Vse do zadnjega streljanja je bil v najboljšem položaju Rus Aleksander Loginov, zmagovalec petkovega sprinta, ki je imel veliko prednost pred zasledovalci. Toda na zadnjem strelskem postanku ni pokril treh tarč in se je moral zadovoljiti s petim mestom.

Njegov spodrsljaj je na najboljši možni način izkoristil Quentin Fillon Maillet, ki je bil v sprintu šele deveti. Po prvem strelskem postanku sta ostali nepokriti dve tarči, nato je bil petnajstkrat natančen. S tretjo zmago v sezoni, vedno v zasledovalni tekmi, je 29-letni Francoz na prvem mestu v skupni uvrstitvi prehitel rojaka Emiliena Jacquelina, ki je bil po petkovem drugem mestu včeraj šele 17. Do stopničk sta v zasledovalni tekmi prišla še Šved Sebastien Samuelsson, ki je za Fillonom Mailletom zaostal 9,9 sekunde ob enem kazenskem krogu in Norvežan Tarjei Boe, ki ga je ob treh kazenskih krogih do prvega mesta ločilo 15,6 sekunde.

Najboljši slovenski biatlonec, Jakov Fak, ki je bil v sprintu 18., je bil na strelišču soliden, zgrešil je tri strele, spet pa je bil zanj usoden tek, tako da je bil šele 48. (+4:18,4). Zato pa je svojo uvrstitev popravil Bauer, ki se je na progo podal kot 43., ob štirih kazenskih krogih, na zadnjem strelskem postanku je zgrešil dva strela, pa se je moral zadovoljiti s 35. mestom. (+3:17,8). Najmlajši od slovenske trojice, 20-letni Lovro Planko, je na strelišču pokril le deset tarč, kar mu je zadoščalo za 57. mesto (+7:28,8). »Današnja tekma je bila zelo slaba. Ne znam si razložiti, zakaj nisem mogel hitreje. Bilo je še slabše kot na sprinterski preizkušnji. Streljanje je bilo, razen enega postanka, dobro. Je pa tako, da je tudi pri streljanju vse povezano s počutjem na progi. Če lahko dobro tečeš, si lahko tudi bolj zbran na strelišču. V tem trenutku težko povem kaj več pametnega,« si slabega nastopa ni znal razložiti Fak.

Manj zanimiva glede prvega mesta je bila ženska zasledovalna tekma. Vodilna v svetovnem pokalu, Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland, je v Oberhofu dobila še tretjo zaporedno tekmo, ob petkovem sprintu je bila v soboto najboljša tudi v tekmi mešanih štafet. S peto posamično zmago v letošnji sezoni, tretjo v zasledovanju, je ob dveh kazenskih krogih samo še povečala prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala. Pred Švedinjo Elviro Oeberg, ki je bila včeraj sedma, ima 31-letna Norvežanka iz Frolanda že 88 točk prednosti. Zadovoljni sta Oberhof zapustili tudi starejša od sester Oeberg, Hanna, ki se je z devetega mesta po sprintu prebila do drugega mesta, in Belorusinja Dzinara Alimbekava, ki je pridobila eno mesto. Edina slovenska predstavnica Polona Klemenčič, ki je bila v petek 36., si je boljšo uvrstitev pokvarila na drugem streljanju leže, ko je morala v kar štiri kazenske kroge. Do konca je zgrešila še trikrat in bila z zaostankom skoraj šestih minut in sedmih sekund na 55. mestu.

V sobotnih štafetnih preizkušnjah so se v posamični mešani štafeti po zaslugi Kristine Rezcove in Antona Babikova veselili v ruskem taboru, Nika Vindišar in Miha Dovžan sta bila trinajsta. Norvežani v postavi Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe, Ingrid Landmark Tandrevold in Marte Olsbu Roeiseland so bili najboljši v mešani štafeti, medtem ko so Rok Tršan, Klemen Bauer, Polona Klemenčič in Kaja Zorč osvojili 18. mesto.

Naslednja postaja v svetovnem pokalu bo v Ruhpoldingu, kjer se bo tekmovalni spored začel že v sredo z ženskim sprintom.