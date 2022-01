Mobilni telefoni so postali tolikšen del našega vsakdana, da jih mnogi ne morejo odložiti niti med vožnjo. Pregledovanje družbenih omrežij, pisanje opomnikov, brskanje po spletu, snemanje ali fotografiranje za volanom je izjemno nevarno, vedno znova opozarjajo v policiji in agenciji za varnost prometa (AVP). Pri teh opravilih je voznik v povprečju na telefon (namesto na vožnjo!) osredotočen pet sekund, v katerih pri hitrosti 60 km/h prevozi razdaljo 83 metrov, pri 50 km/h skoraj 70, na avtocesti pri 130 km/h pa neverjetnih 180 metrov, kažejo tuje raziskave. »Gre za podobno tveganje, kot bi tako razdaljo prevozili z zaprtimi očmi,« pravijo v AVP.

Policija je lani ugotovila 33.254 kršitev glede uporabe mobilnega telefona med vožnjo, desetino manj kot leto poprej, kar pripisujejo osveščanju AVP, večjemu policijskemu nadzoru in novi zakonodaji s strožjimi kaznimi. Voznikom za uporabo telefona med vožnjo grozi 250 evrov globe in tri kazenske točke, kolesarje, uporabnike e-skirojev in ostalih lahkih motornih vozil pa lahko za neupravičeno rabo mobitelov, slušalk in podobno kaznujejo s 120 evri. Med kršitelji je lani izstopala skupina med 35 in 44 let starosti (31,6 odstotka), dobra polovica jih je bila voznikov avtov, petina pa tovornjakov.

Zamišljeni tudi kolesarji in pešci

Zadnje desetletje so mobiteli vse večji motilci pozornosti v prometu, dokazano povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč, hkrati povzročajo še zastoje v prometu. Voznik, ki med vožnjo uporablja telefon, je manj zbran in manj pozoren na dogajanje na cesti in v okolici, tveganje za nastanek nesreče se poveča od štiri- do kar triindvajsetkrat, kažejo mednarodne raziskave. Te so ugotovile tudi do 50 odstotkov slabši reakcijski čas kot pri vožnji pod normalnimi pogoji. Čeprav zakon dovoljuje prostoročno telefoniranje, na policiji in v AVP odsvetujejo tudi to, saj ni varno in odvrača pozornost voznika.

Seveda uporaba telefona (in slušalk za poslušanje glasbe) ni nevarna le za voznike avtov, temveč tudi kolesarje, uporabnike e-skirojev in druge udeležence v prometu. Na AVP posebno opozarjajo še na pešce, ki zamišljeni s pogledom v telefon stopijo na prehod za pešce ali kolesarsko stezo, pred tem pa ne preverijo, ali je to varno. »Pravočasnost in ustreznost reakcij pešca je zaradi uporabe mobilnega telefona in pregledovanja družbenih omrežij zmanjšana do 60 odstotkov,« navajajo na AVP.