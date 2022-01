Medtem ko je tekmovanje za Zlato lisico v Kranjski Gori minilo brez gledalcev in zato kljub lepi kulisi z zasneženo okolico v turobnem vzdušju, je moški del karavane svetovnega pokala lahko v Adelbodnu na sobotnem veleslalomu in včerajšnjem slalomu užival pred nabito polnimi tribunami in sijajnem vzdušju, ki so ga pripravili številni gledalci v cilju. Ob tem je včeraj proga omogočala dobre pogoje tudi tekmovalcem z višjimi startnimi številkami in tako je bilo med 30 finalisti kar 17 tekmovalcev s startnimi številkami od 20 naprej. Tega pa nista izkoristila slovenska predstavnika: Štefan Hadalin je namreč odstopil, Žan Kranjec pa se ni uvrstil v drugo vožnjo in je z zaostankom 2,79 sekunde zasedel 46. mesto. Za presenečenje je na slalomu sicer poskrbel Avstrijec Johannes Strolz, ki je s startno številko 38 na prvi progi zmogel do sedmega mesta, na drugi pa je s sijajno vožnjo skočil na vrh in tako pri 29 letih dosegel prvo zmago in tudi prvo uvrstitev na zmagovalni oder svetovnega pokala ter hkrati tudi šele drugo med najboljšo deseterico.

Na sobotnem veleslalomu je edine slovenske moške točke konca tedna s 25. mestom osvojil Štefan Hadalin, razočaran pa je zadnji veleslalom pred olimpijskimi igrami z odstopom, ki je bil njegov prvi v tej disciplini po več kot petih letih, zaključil Žan Kranjec. Na vrhu pa nič novega – že na četrtem od dosedanjih petih veleslalomov je zmagal izjemni Švicar Marco Odermatt (na edinem veleslalomu, na katerem ni zmagal, je bil drugi), ki močno vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. »Konec tedna v Adelbodnu ni bil to, kar smo si želeli. Nismo zadovoljni. Ta teden bomo trenirali v Kranjski Gori in bomo videli, kaj se da narediti, potem pa bomo skušali popraviti vtis v Wengnu,« je povedal slovenski trener Klemen Bergant– v Wengnu bodo ta teden sicer kar štiri tekme za svetovni pokal. V četrtek bo na sporedu veleslalom, v petek in sobota smuka, v nedeljo pa še slalom.