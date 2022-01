Tako majhen, da ga zlahka ne opaziš

Suzuki cappuccino sodi med kei avtomobile, majhne in na papirju “švohotne”, katerih lastniki plačujejo nižji davek in zavarovanje. Po 23 prilagoditvah so ga prodajali tudi na Otoku. Leta 2016 so napovedovali naslednika, a so načrte spremenili. Danes so naprodaj za majhen denar.