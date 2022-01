#intervju Tone Vogrinec, legenda alpskega smučanja: Zlata lisica odvisna tudi od Enza Smrekarja

Starosta slovenskega alpskega smučanja Tone Vogrinec bo 24. februarja praznoval 80. rojstni dan. Jubilej bo začinjen, kot se spodobi: z izdajo življenjepisa Vsi me kličejo Tona. Knjiga izpod peresa zapisovalca Marka Radmiloviča je že lektorirana in bo šla po zagotovilih ustanovitelja slovenskega ski poola prek založbe Beletrina konec januarja v tisk v Srbijo. »Promocija knjige bo med zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu. Moje življenje je v 80 odstotkih povezano s smučarijo. Lahko bi sicer napisal tudi 800 strani, a so me prepričali, da tega ne bi bral nihče, zato smo se osredotočili na 400 strani,« je na začetku pogovora ponosno povedal Tone Vogrinec.