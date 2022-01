Preimenujte, za božjo voljo čimprej, javno RTV Slovenija v Nacionalno RTV ali še bolje v Državno RTV. Potem pa takoj odpustite tistih nekaj ali nekaj deset novinarjev, ki nikakor nočejo doumeti, katera barva je trenutno modna v državnih ustanovah. No, saj če boste začeli z najbolj motečimi, mogoče ostalih ne bo treba. Treba je nagnati strah v kosti. Vsaj take izkušnje imajo nekateri vaši šefi ustanov in institucij. Če ne veste, pri kom začeti, vprašajte Bojana Požarja. On ve – skoraj – vse.

Gospoda Franca Kanglerja pa morate nujno imenovati še za šefa Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. S svojimi izkušnjami in učinkovitostjo pri pridelavi hrane je živ dokaz, da so kmetje v Sloveniji neučinkoviti in nesposobni. Zato je nujno prevetriti sistem podeljevanja kmetijskih subvencij in ga postaviti na povsem nove temelje. Če je Franc Kangler uspešno kmetoval brez subvencij, ni razloga, da bi jo sploh še kateri kmet v Sloveniji kadar koli dobil. Od njega naj se učijo, kako je vzgajati divje svinje, ovce, koze, sušiti seno, prodajati bale, pridelovati koruzo, zelje, šparglje, pridelati 80 ton lubenic letno, pri tem dobro zaslužiti in »prišparati«. Kdor ne bo tako uspešen kot Franc Kangler, pa naj zapre »štacuno«.

Vem, da je njegova prednostna naloga, da spravi v red policiste in tožilce. Res je dovolj šlamastike, ki si jo privoščijo policisti in tožilci pri preiskovanju kaznivih dejanj. Da gre za šlamastiko, je dokaz nekaznovani Franc Kangler. Ker pa se zdi, da je policija že ustrezno postrojena in je šlamastika zgolj in samo še na sodiščih, ga nujno imenujte še za generalnega svetovalca sodnikov na vrhovnem in ustavnem sodišču.

Da za to ne izpolnjuje pogojev? Ne bo držalo. Bistveno je zanimanje za poklic. Vsaj tako menijo vodilni na zaenkrat še javni RTV Slovenija, ki vabijo na avdicijo vse, ki jih zanima novinarsko delo.

Zanimanja za delo ima Franc Kangler obilo. Zato trdim, da so moji predlogi utemeljeni. Ker ga nastopanje nasploh in na televiziji še posebej veseli, bi ga mogoče lahko imenovali še za voditelja Tarče. Saj po podržavljenju televizije ga bodo tam potrebovali.

In za konec še čisto zares. Od Franca Kanglerja bi se celo Marlon Brando lahko česa naučil.

Magda Plementaš Lombar, Kranj