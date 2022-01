Avstrijci vodijo po prvi seriji, Slovenci peti

Po prvi seriji ekipne tekme za svetovni pokal smučarjev skakalcev v Bischofshofnu vodijo Avstrijci, ki so na dobri poti do svoje 33. zmage v svetovnem pokalu. Pred drugouvrščenimi Norvežani imajo deset točk prednosti, tretji so z zaostankom 11,3 točke Japonci.