Dragić ima izkušnje z igranjem v elitni evroligi, severnoameriški ligi NBA, evropskem pokalu in regionalni ligi. Ljubljančan, mlajši brat enega od najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov in nekdanjega igralca Olimpije Gorana Dragića, je nazadnje nosil dres litovskega Žalgirisa, s katerim se je razšel na zadnji dan minulega koledarskega leta.

Bečirović presrečen »Morda to, da rečem, da smo zadovoljni, da se nam je pridružil Zoran Dragić, ne opiše naših pravih občutkov ob podpisu pogodbe z nosilcem slovenske moške članske reprezentance na položaju krila. Presrečni smo, da lahko končno rečemo, da je Zoran postal član Cedevite Olimpije, in verjamem, da se bo zelo dobro vključil v našo ekipo,« je za spletno stran kluba povedal športni direktor Sani Bečirović. »Vsi vemo, da Zoran slovi kot borben in energičen igralec, in verjamemo, da nam bo s svojo igro pomagal na poti do tega, da izpolnimo vse cilje, zadane pred začetkom sezone,« je dodal Bečirović.

Zadovoljen tudi trener Golemac Zadovoljen je tudi glavni trener Jurica Golemac, ki je dejal, da je prihod novega reprezentanta v Olimpijo zelo pomemben tudi za slovensko košarko. »Srečni smo, da k nam prihaja tako izkušen in kakovosten košarkar. Prepričani smo, da bo našo igro v obrambi in napadu dvignil na višjo raven.« Dragič ob prestopu ni skrival želje po pomoči ljubljanskemu kolektivu. »Vemo, da gre za odlično ekipo, in verjamem, da ji bom lahko pomagal s svojimi izkušnjami in znanjem. Moj cilj je, da se prebijemo med najboljših osem moštev v evropskem pokalu in najboljše štiri ekipe v regionalni ligi, če pa sem povsem iskren, so moje ambicije velike in želim, da osvojimo vse, kar se da osvojiti, in kot zmeraj bom dal na parketu vedno vse od sebe,« je dejal.