»Živimo v razmerah, ko se svet spopada z resno, težko obvladljivo nevarnostjo, ki jo prinaša epidemija. V zavetju tega spopada prihaja do zaskrbljujočih posegov v vrednotne temelje, na katerih sta utemeljena sodobna demokratična družba in mednarodni pravni red. Spodjedajo ju populizmi in nacionalizmi, protisolidarnostne suverenitetne doktrine in egoizmi, znotraj katerih je vse več znamenj oživljanja fašizma,« je kot slavnostni govornik ob 80. Obletnici dražgoške bitke izpostavil prvi predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan. Znake fašizma opažamo tudi pri nas, pravi, a ti ne naletijo na odpor in zavračanje, kakršnega bi bilo pričakovati v narodu, ki je že bil njegova žrtev in mu je odrekal tudi pravico do obstoja. »Namesto tega je celo slišati opozorila, da gre za pretiravanja in da o fašizmu govorijo ljudje, ki ga niso izkusili in doživeli. Kot da v narodovem spominu ni tržaškega Narodnega doma, Bazovice, Dražgoš, Osankarice, Begunj,« je v Dražgošah izpostavil Kučan.

»Res je, pri nas ni koncentracijskih taborišč, ni streljanja talcev, požigov vasi, etničnega čiščenja. Vendar so to že skrajne in logične posledice take ideologije. Ne gre pozabiti, da je fašizem prerasel v državno ideologijo in sredstvo za militaristično politiko z osvajalno vojno in zločini zoper človeštvo s tem, da je uporabil in zlorabil mehanizme demokratične parlamentarne demokracije,« je še dodal nekdanji predsednik Kučan.

Družbo razdvajajo nelegitimni posegi v ustavno pravo Niso dosežki tisto, kar deli in razdvaja slovensko družbo, je izpostavil Kučan, temveč razdvajajo stvari, o katerih vladajoča politika ne govori, jih pa počne. »Počne jih z grobimi, nelegitimnimi in nelegalnimi posegi v ustavno pravno in socialno vrednotno tkivo družbe. Počne jih mimo volje ljudstva v imenu prikritih političnih in ideoloških ciljev: ustvariti drugo republiko, ki bo po njeni meri, v želji po t. i. premiku celotne družbene strukture v desno, tudi skrajno desno,« je bil oster v govoru. Odpor pa po njegovem izziva prav prepoznavanje teh teženj. »Ne morejo jih prikriti in zamegliti razdeljevanje predvolilnih daril in poskusi podkupovanja posameznih socialnih skupin z odpustki, niti obljube infrastrukturnih in drugih naložb županom. Ne morejo jih tudi zamegliti dejstva, da takšna delitev sredstev EU, namenjenih za okrevanje in razvoj po epidemiji, ne omogoča resnih strateških in strukturnih naložb, ki bi Slovenijo približale cilju zelene, digitalno in visoko tehnološko razvite države. Nasprotno, od tega cilja nas ta izključujoča politika vlade oddaljuje,« je bil jasen.

Dolgo in težko okrevanje »Namesto samohvale potrebujemo pošteno in realno oceno tako razmer kot cene, ki jo bomo za to plačevali. Čas po epidemiji bo zahteven. Okrevanje pa dolgo in težko. Upravljanje države bo zahtevalo zaupanje in podporo državljanov, tudi odrekanja. Lažniva slika zavaja in ne omogoča okrevanja. Prav tako ne zvračanje odgovornosti za lažno sliko na prihodnjo vlado,« je opozoril bivši predsednik Kučan in dodal, da se je zato treba njenemu lažnemu slikanju upreti. »Ne smemo se pustiti preslepiti. Zavedati se moramo, kakšna bo cena navideznih kratkovidnih koristi. Odgovor, ali smo na to pripravljeni, bomo dali na prihajajočih volitvah. Te so edino demokratično sredstvo za zamenjavo oblasti. Zato se je volitev treba udeležiti in premisliti, komu zaupati svoj glas,« je zaključil.

Okrnjena prireditev Prireditev ob letošnji 80. obletnici dražgoške bitke omejujejo epidemiološki ukrepi, a so se v organizacijskem komiteju, ki ga vodi upokojeni generalmajor Ladislav Lipič kljub temu odločili, da slovesnost izpeljejo. Zagotovili so 750 sedišč. Močno okrnjeni so bili letos tudi organizirani pohodi. Načrtovana sta bila zgolj dva tradicionalna pohoda in še ta dva sta bila bistveno krajša kot običajno, ko sta trajala vso noč.