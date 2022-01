Na jezeru Furnas v brazilski zvezni državi Minas Gerais na jugovzhodu države se je včeraj pripetila huda nesreča. Del skalnate stene se je zrušil in padel na čolne, polne ljudi. Eden je potonil. Umrlo je najmanj sedem oseb, tri so še pogrešane, 32 ljudi je bilo poškodovanih, devet od njih huje, je potrdil vodja lokalnih gasilcev. Ti so v bolnišnici zaradi polomljenih kosti in različnih poškodb, tudi glave in obraza.

Na posnetkih, ki so nastali med nesrečo, se sliši kričanje ljudi, vidi se tudi, da je odlomljena skala povzročila ogromen val na jezeru. Tega še vedno pregledujejo potapljači.

Po navedbah strokovnjakov bi lahko rahljanje stene povzročilo močno deževje zadnjih nekaj dni.