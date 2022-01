Včeraj okoli pol osme ure zvečer je skupina mlajših moških v središču Ljubljane oropala moškega. Obstopili so ga, eden od njih je vanj uperil pištolo in zahteval njegove slušalke. Ko jim jih je izročil, so osumljenci pobegnili s kraja, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti skupino mladeničev še iščejo. Bili so mlajši, oblečeni v črna oblačila in z zakritim obrazom. Oškodovancu so povzročili za okoli 500 evrov škode.