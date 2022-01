Teniški igralec številka ena Novak Đoković zadnjih nekaj dni živi v peklu. Tako vsaj poročajo srbski mediji. Ob prihodu v Melbourne, kjer naj bi zaigral na odprtem prvenstvu Avstralije, so ga pred dnevi priprli in mu preklicali vizo, ker ni cepljen, kar je pogoj za vstop v državo. Odvetniki sicer vztrajajo, da zaradi pozitivnega testa PCR sredi decembra »pade« med izjeme, a oblasti očitno menijo, da ni predstavil ustreznih dokazov o izpolnjevanju pogojev. Njegova ekipa se je pritožila, na odločitev sodišča, ki bo znana danes ponoči po našem času, pa čaka v »zloglasnem« hotelu Park za priseljence. Pred njim se zbirajo njegovi navijači in ga bodrijo, mu pojejo in plešejo. Đoković je včeraj prekinil tridnevni molk in se jim zahvalil za podporo.

(Pred hotelom ljudje tudi protestirajo in zahtevajo izpustitev Novaka Đokovića. Množične proteste v njegovo podporo so organizirali tudi v Beogradu.)

Odobrili so mu kuharja Mediji pišejo, da je Đoković avstralske oblasti zaprosil za premestitev v drugo sobo (z oknom, ki gleda na ulico), pa tudi za kuharja, ki bi mu pripravljal posebno hrano brez glutena, kakor še dostop do teniških igrišč, da bi lahko treniral. Po poročanju srbskih medijem so mu po posredovanju srbske premierke Ane Brnabić to odobrili. Đoković se pri dieti drži strogega reda, prehranjuje se samo s hrano rastlinskega izvora. Dovolili naj bi mu tudi stik s svetom, z družino, prek prenosnega računalnika in predplačniškega telefona.