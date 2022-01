Štiriintridesetletni nogometaš, ki je številko svojega računa seveda prikril, se je na ta način odzval na ocene znanega španskega športnega novinarja, ki je menil, da je dohodek evropskega in svetovnega prvaka v Barceloni precej višji. »Malo več spoštovanja,« je še zahteval Pique.

Novinar Lluis Canut je v četrtek na športni televiziji Esport3 govoril o bistveno večjih plačah nogometašev Barcelone, ob Piqueju je imenoval tudi Sergia Busquetsa, Jordija Albo in Samuela Umtitija, pri tem pa za svoje trditve ni navedel vira.

Visoko zadolženi

Na poročanje se je odzvala tudi Barcelona. »Navedeni zneski so napačni in ne ustrezajo klubski realnosti. Zneski so opredeljeni kot fiksni prihodki, čeprav gre vedno za variabilne, ki jih praktično nikoli ni možno zaslužiti,« so zapisali v klubu.

Barcelona s krizo in visoko zadolženostjo še kar polni časopisne stolpce na Iberskem polotoku. Klubski dolg naj bi znašal kar 1,35 milijarde evrov, zato mora klub v procesu sanacije financ spoštovati omejitev sredstev za plače nogometašem.