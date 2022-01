Edini zadetek za Barcelono je dosegel Nizozemec Luuk de Jong v 57. minuti. Isti igralec je v deseti minuti že zatresel mrežo, a je bil zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen po ogledu v sobi za VAR. Katalonci so od 80. minute igrali brez izključenega Gavija, pritisk domačih pa se je obrestoval v 89. minuti, ko je po odbiti žogi po kotu z levico neubranljivo zadel Antonio Puertas.

Zaostanek varovancev Xavija Hernandeza za večnimi rivali in vodilno ekipo španskega prvenstva Realom iz Madrida (46 točk) zdaj znaša velikih 14 točk. Pred Barcelono so še Sevilla, ki ima devet točk več, a je odigrala tekmo manj od Kataloncev in Madridčanov, ter Betis (33), Real Sociedad (33) in Atletico Madrid (32). Vse omenjene ekipe z izjemo Sociedada tekme 20. kroga še čakajo.