Sodnik Matthias Schertz je na dosmrtni zapor obsodil 42-letnega nemškega učitelja Stefana R, ki je septembra predlani umoril leto dni starejšega mehanika, ki ga je spoznal prek spleta. K ostudnemu dejanju naj bi ga vodila fantazija kanibalizma, je dejal sodnik. »Dejanje je bilo nečloveško,« mu je ob obsodbi položil na srce.

Učitelj Stefan in njegova kasnejša žrtev sta se spoznala na spletni strani za spoznavanje ljudi. Dogovorila sta se, da se dobita v učiteljevem stanovanju v Berlinu. Stefan je obiskovalca tam ubil, razkosal truplo, dele pa raznosil po različnih ulicah mesta, mu je očitalo tožilstvo. Preiskava je pokazala, da se je učitelj v letih pred tem začel navduševati nad idejo kanibalizma, po spletu je začel obiskovati različne forume na to temo. V njegovem stanovanju so našli žago za rezanje kosti in kopico posebnih nožev. Tožilstvo je bilo prepričano, da je morilec žrtvi odrezal genitalije z namenom, da jih zaužije, a v postopku niso mogli dokazati, da je to dejansko storil, poročajo nemški mediji. Sodnik je prepričan, da se je to vendarle najverjetneje zgodilo.