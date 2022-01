Izjemno dramatično se je leto 2022 začelo za šoferja tovornjaka, ki ga je navigacija GPS napotila na cesto, preozko za njegovo vozilo. Tovornjak se je na prelazu pri kraju Ghangzhi na severu Kitajske v določenem trenutku zagozdil – šofer je namreč, tudi ko je že videl, kako ozka je cesta, peljal naprej, ko je videl, da to ne bo šlo, se je skušal rešiti z vzvratno vožnjo. A potem ni mogel več ne naprej ne nazaj, ostal je ujet, viseč čez pečino kakih sto metrov nad prepadom.

Fotografije in posnetki grozljive situacije, v kateri se je znašel tovornjak, ki je kar tri dni ostal na tej točki, so obkrožili svet. Skoraj po čudežu sta se šofer in sopotnik rešila na varno, sčasoma so na trdna tla potegnili tudi vozilo.