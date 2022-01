V petek se je koledarsko leto 2022 v nemškem nogometu začelo s presenetljivim porazom resda zelo oslabljenih Bavarcev. Borussia Mönchengladbach je na gostovanju v Münchnu zmagala z 2:1. Poraz je sicer prinesel le dve slabi tolažbi za Bayern, z edinim zadetkom Roberta Lewandowskega je izenačil rekord nemškega prvenstva s 65 zaporednimi tekmami z vsaj enim golom. Paul Werner pa je s 16 leti in 15 dnevi postal najmlajši igralec Bayerna, ki je nastopil v bundesligi.

Kampl igral celo tekmo

V današnjem popoldanskem sporedu do bili najbolj prepričljivi pri Leipzigu. Potem ko je Mainz po rdečem kartonu Alexandera Hacka od 19. minute igral z desetimi, so Kampl (igral je celo tekmo) in soigralci napolnili mrežo tekmecev, uspešni so bili Andre Silva dvakrat, Christopher Nkunku in Dominik Szoboszlai.

Hoffenheim bi z zmago proti Augsburgu lahko vsaj začasno skočil tik pod vrh. Začetek sicer ni bil najboljši, po golu Michaela Gregoritscha je bavarska ekipa vodila že po petih minutah, a je nato Ihlas Bebou z dvema zadetkoma v šestih minutah še pred odmorom poskrbel za preobrat. V nadaljevanju so domači potrdili status favorita še z golom Davida Rauma v 90. minuti. Hoffenheim je začasno z 31 točkami na tretjem mestu.

Četrti Bayer Leverkusen je igral z Unionom. Berlinčani so z zadetkoma Grische Prömela v razmaku petih minut v 50. vodili z 2:1 in vodstvo zadržali skoraj do konca, potem pa je izenačil Jonathan Tah v 84. minuti. Leverkusen je tako rešil vsaj točko, a začasno zdrsnil na peto mesto.