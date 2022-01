#video Pakistan: šli opazovat nenavadno obilno sneženje, potem pa umrli

V pakistanskem mestu Murree so zaradi obilnega sneženja v vozilih ostali ujeti številni ljudje. Najmanj 21 jih je umrlo. V zadnjih dneh se je v Murree pripeljalo več kot 100.000 vozil, saj so si ljudje želeli ogledati nenavadno obilno sneženje. To je na cestah v mesto in iz njega povzročilo velike zastoje.