Tradicionalni vsakoletni poklon predsednika republike padlim borkam in borcem Pohorskega bataljona je tudi letos potekala na razmeram prilagojen način, so sporočili iz urada predsednika. Organizatorji so namreč zaradi vse slabših epidemioloških razmer sicer tradicionalno prireditev odpovedali.

Iskanje mirne, varne poti za otroke

»Kot predsednik republike in, kolikor mi ta položaj omogoča, v imenu vseh naših ljudi sem danes tu pri obeležju padlim borkam in borcem Pohorskega bataljona, ki so žrtvovali življenja za našo svobodo, položil venec. To sem storil z velikim spoštovanjem in hvaležnostjo. Njihovega prispevka za našo svobodo in mir ne bomo nikoli pozabili,« je po položitvi venca dejal Pahor.

Danes smo kot njihovi ponosni dediči dolžni, da po svojih najboljših močeh strpno, spoštljivo, ob upoštevanju vseh razlik, iščemo najbolj mirno in varno pot za nas in za naše otroke, je v posnetku, objavljenem na Twitterju, poudaril predsednik republike.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan tradicionalno položil venec k spominskemu obeležju padlim borkam in borcem Pohorskega bataljona v počastitev 79. obletnice njihovega poslednjega boja. pic.twitter.com/Ku8XoYBf6e — Borut Pahor (@BorutPahor) January 8, 2022

Po Pahorjevih besedah, nas danes čas ne preizkuša tako silovito in surovo, kot je borke in borce v času druge svetovne vojne ali veterane v času osamosvojitvene vojne. Danes imamo vse možnosti, da lahko v strpnem dialogu, na miren način poiščemo tiste rešitve, ki bodo zavarovale Slovenijo, Evropo in ves svet na miren in varen način.

»Tako da bodo naši otroci uživali blaginjo in razvijali vse svoje talente. To je na nek način naša dolžnost, da se oddolžimo tistim, ki so zato, da uživamo svobodo in mir, žrtvovali svoja življenja,« je povedal.