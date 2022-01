Tik pred novim letom je padla odločitev, da Obalno zavetišče za živali v Dvorih pri Sv. Antonu še naslednjih pet let ostane v upravljanju Javnega podjetja Marjetica Koper. Na javni razpis štirih istrskih občin sta do roka prispeli dve prijavi, poleg Marjetice Koper se je za izvajanje javne službe potegovalo še Obalno društvo proti mučenju živali iz Kopra, so pred časom navedli v skupnem sporočilu za javnost istrskih občin.

Za vodenje postopka izbire upravljavca obalnega zavetišča je bila imenovana strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki vseh štirih občin slovenske Istre. Komisija je obe prijavi vsebinsko pregledala in ju na podlagi strokovne, organizacijske in finančne usposobljenosti prijavitelja, predloga izvedbenega programa oskrbe živali, programa promocije in obveščanja javnosti o delovanju zavetišča ter preteklih izkušenj s tega področja tudi ovrednotila. Obalno društvo proti mučenju živali je od 100 možnih točk prejelo 59,22, medtem ko je Marjetica Koper dosegla 82 točk.

Kot so za STA pojasnili v Marjetici, so izjemno veseli in počaščeni, da so jim ponovno zaupali upravljanje zavetišča. »Trudimo se, da vsako leto naredimo nekaj, da se izboljšujejo pogoji, tako v našem zavetišču kot tudi na samem terenu. Večni problem v spomladanskih in poletnih mesecih pa ostajajo mačji mladički in pa naše omejene kapacitete za sprejem teh muck,« so zapisali. Kot so dodali, so ravno v zaključni fazi dozidave štirih povsem novih mačjih sobic, ki jih je treba samo še opremiti.

Trenutno stanje v zavetišču sicer ocenjujejo kot obvladljivo. Tako imajo deset psičkov, ki so vsi na razpolago za posvojitev. Sprejem muck je v zimskem času manjši, tako da je tudi stanje z muckami »v mejah«. Poleg omenjenih psičkov imajo še tri lastniške, ki jih bodo po izpeljavi vseh postopkov vrnili lastnikom. V oskrbi imajo skupaj s prostoživečimi v okolici zavetišča še okoli 100 muck.

V prvem valu epidemije covida-19 ob koncu leta 2020 je bilo opaziti malo večje zanimanje za posvojitve, tako da jim je v zavetišču ostalo osem psičkov, medtem ko pri muckah pretiranega porasta zanimanja niso zaznali. Kasneje so bile številke podobne prejšnjim letom. Tudi sicer potencialne posvojitelje pozivajo k premisleku, ali bodo imeli dovolj časa za hišnega ljubljenčka tudi, ko ne bo več dela od doma in raznih karanten.

Poleg tega so uvedli obvezno predhodno najavo obiskov, da ne bi prišlo do prevelikega števila obiskovalcev hkrati. Na ta račun se je malce zmanjšalo število obiskovalcev v zavetišču, kar pa so izkoristili za boljšo higieno, dodatno socializacijo in daljše sprehode živali, so še pojasnili v Marjetici.