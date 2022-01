Razlike med najhitrejšimi so majhne. Francozinja Tessa Worley na drugem mestu zaostaja zgolj osem stotink sekunde, Italijanka Marta Bassino, ki je lani zmagala na obeh veleslalomih za Zlato lisico na progi v Podkorenu, zaostaja 23 stotink. Katharina Truppe iz Avstrije na četrtem mestu zaostaja 76 stotink sekunde.

Zaostanek Hrovatove, lani in predlani na Zlati lisici v Kranjski Gori tretja, znaša osem desetink sekunde. Bucikova (+0,97) je bila 17 stotink sekunde počasnejša, Robnikova, ki je bila zelo hitra v zgornjem delu proge, zaostaja 1,26 sekunde.

Brez drugega nastopa je na 33. mestu ostala Neja Dvornik (+2,76). Na startu, kot predzadnja in zadnja med 60 tekmovalkami, sta bili tudi Lina Knific (+3,77) in Nika Murovec (+5,84), ki sta tekmovanje končali na 46. oz. 56. mestu. Tokrat je "moška" proga v Podkorenu najboljše alpske smučarke na svetu presenetila z zimskimi razmerami, mešanico kompaktne in pomrznjene podlage in mehkejšega novega snega, ki je na progi še ostal tudi po glajenju številne mariborsko-kranjskogorske ekipe.

S tako nemirno smučino zahtevnega veleslaloma za 58. Zlato lisico so imele težave tudi nekatere najboljše, Američanka Mikaela Shiffrin (14.), Slovakinja Petra Vlhova (15.) in povratnica v karavano po koncu protokolov covida-19, Švicarka Lara Gut-Behrami (17.). A to ni motilo Slovenk, ki so si priborile zelo dobre izhodiščne uvrstitve za napad v drugi vožnji veleslaloma, ki se bo začela ob 12.30.