Delež pozitivnih izvidov je bil 3,1 odstotne točke višji kot dan prej. Število aktivnih primerov se je v primerjavi z dnevom prej povišalo za 3419. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je višje za 401, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa za 160.

V petek so opravili tudi 99.104 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate še preverjajo s PCR-testi. Število dnevno potrjenih okužb se je tretjič ta teden povzpelo nad 4000. Pred tem so nazadnje več kot 4000 okužb na posamezen dan zabeležili sredi novembra. V primerjavi s tednom prej, ko je bil delež pozitivnih testov 39-odstoten, so potrdili 2808 okužb več. Minuli petek so sicer opravili 6960 PCR-testov manj. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.253.566 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.195.522.

Direktor NIJZ Milan Krek je za Dnevnik potrdil, da na inštitutu razmišljajo o spremembi kriterijev za testiranje z metodo PCR.